  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump. Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
Takip Et

Trump. Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Trump, “Yardımcım JD Vance ya da Orta Doğu Temsilcim Steve Witkoff da bana destek olabilir” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump. Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

Trump ve Erdoğan görüşmeler için çabalıyor 

Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'la giderek tırmanan savaşı sırasında bu hafta İstanbul'da üst düzey ABD'li ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çabalıyor.

Ancak konuya doğrudan vakıf üç ABD'li yetkili ve bir kaynağa göre, suikast korkusuyla saklanan İran'ın dini liderine ulaşılamaması nedeniyle bu çabalar başarısızlıkla sonuçlandı.

Beyaz Saray yetkilileri çözüm için güvenlerini yitirdi 

ABD'li yetkililere göre, o günden bu yana Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna olan güvenlerini yitirdiler ve ABD'nin İran nükleer programını ortadan kaldırmak için savaşa girmesi gerektiğine daha çok ikna oldular.

Trump Cuma günü savaşa katılıp katılmama konusunda önümüzdeki "iki hafta" içinde karar vereceğini yineledi ve "insanların aklını başına toplayıp toplamayacağını görmek için zamana ihtiyacı olduğunu" söyledi. Trump, "Onlara bir süre veriyorum. Bu sürenin ne kadar olduğunu göreceğiz. Ve iki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim" dedi.

Türkiye’nin ABD'li ve İranlı yetkililer ile savaşa diplomatik bir çözüm arayışı

Axios'a konuşan üç ABD'li yetkili ve konuya doğrudan vakıf bir kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ertesi gün İstanbul'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında savaşa diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla bir toplantı düzenlenmesini önerdiğini söyledi.

Kaynaklara göre Trump da aynı fikirdeydi ve Erdoğan'a, eğer bir anlaşmaya varmak için gerekirse Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye göndermeye ve hatta bizzat İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Erdoğan'ın aramasından birkaç saat önce Trump'ın İranlılardan başka kanallardan görüşme isteği yönünde "sinyal" aldığını söyledi.

Yetkili, Trump'ın kişisel katılımının görüşüldüğünü ancak daha ciddi planın Vance ve Witkoff'u göndermek olduğunu söyledi.

Kaynaklar , Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha sonra öneriyi Pezeshkian ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Aragchi'ye ilettiğini söyledi.

 

Dünya diken üstünde! ABD'nin B-2 bombardıman uçakları havalandıDünya diken üstünde! ABD'nin B-2 bombardıman uçakları havalandıDünya
İstanbul’da İran zirvesi: İsrail-İran savaşını bitirmek için Türkiye’nin çabası sürüyorİstanbul’da İran zirvesi: İsrail-İran savaşını bitirmek için Türkiye’nin çabası sürüyorDünya
Dünya
İsrail-İran savaşında dakika dakika 9'uncu gün: İran İHA’sı ilk kez Demir Kubbe’yi aştı
İran İHA’sı ilk kez Demir Kubbe’yi aştı
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
İstanbul’da İran zirvesi: İsrail-İran savaşını bitirmek için Türkiye’nin çabası sürüyor
İstanbul’da İran zirvesi: Savaşını bitirmek için Türkiye’nin çabası sürüyor
İsrail, Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırdı
İsrail, Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırdı
Dünya diken üstünde! ABD'nin B-2 bombardıman uçakları havalandı
Dünya diken üstünde! ABD'nin B-2 bombardıman uçakları havalandı
UNRWA: Yakıt krizi nedeniyle Gazze'de sağlık hizmetleri çökme riski altında
UNRWA: Yakıt krizi nedeniyle Gazze'de sağlık hizmetleri çökme riski altında
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

ABD Haberleri

Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
İran İHA’sı ilk kez Demir Kubbe’yi aştı

İsrail Haberleri

İran İHA’sı ilk kez Demir Kubbe’yi aştı
İstanbul’da İran zirvesi: Savaşını bitirmek için Türkiye’nin çabası sürüyor

Iran Haberleri

İstanbul’da İran zirvesi: Savaşını bitirmek için Türkiye’nin çabası sürüyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
ABD İsrail iran türkiye istanbul