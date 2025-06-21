Trump. Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek için Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

Trump ve Erdoğan görüşmeler için çabalıyor

Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'la giderek tırmanan savaşı sırasında bu hafta İstanbul'da üst düzey ABD'li ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çabalıyor.

Ancak konuya doğrudan vakıf üç ABD'li yetkili ve bir kaynağa göre, suikast korkusuyla saklanan İran'ın dini liderine ulaşılamaması nedeniyle bu çabalar başarısızlıkla sonuçlandı.

Beyaz Saray yetkilileri çözüm için güvenlerini yitirdi

ABD'li yetkililere göre, o günden bu yana Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna olan güvenlerini yitirdiler ve ABD'nin İran nükleer programını ortadan kaldırmak için savaşa girmesi gerektiğine daha çok ikna oldular.

Trump Cuma günü savaşa katılıp katılmama konusunda önümüzdeki "iki hafta" içinde karar vereceğini yineledi ve "insanların aklını başına toplayıp toplamayacağını görmek için zamana ihtiyacı olduğunu" söyledi. Trump, "Onlara bir süre veriyorum. Bu sürenin ne kadar olduğunu göreceğiz. Ve iki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim" dedi.

Türkiye’nin ABD'li ve İranlı yetkililer ile savaşa diplomatik bir çözüm arayışı

Axios'a konuşan üç ABD'li yetkili ve konuya doğrudan vakıf bir kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ertesi gün İstanbul'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında savaşa diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla bir toplantı düzenlenmesini önerdiğini söyledi.

Kaynaklara göre Trump da aynı fikirdeydi ve Erdoğan'a, eğer bir anlaşmaya varmak için gerekirse Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye göndermeye ve hatta bizzat İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Erdoğan'ın aramasından birkaç saat önce Trump'ın İranlılardan başka kanallardan görüşme isteği yönünde "sinyal" aldığını söyledi.

Yetkili, Trump'ın kişisel katılımının görüşüldüğünü ancak daha ciddi planın Vance ve Witkoff'u göndermek olduğunu söyledi.

Kaynaklar , Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha sonra öneriyi Pezeshkian ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Aragchi'ye ilettiğini söyledi.