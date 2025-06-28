THY duyurdu: İran-Meşhed seferleri yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından 30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.
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Türk Hava Yolları (THY), ara verilen İran seferlerine pazartesi günü yeniden başlanacağını duyurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Pazartesi günü İran-Meşhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz." ifadesini kullandı.
✈️— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 28, 2025
30 Haziran Pazartesi günü İran - Meșhed seferlerimizi tekrar başlatıyoruz.
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