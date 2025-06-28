Skytrax havacılık sektörünün Oscar'larını açıkladı! İşte en iyi şirketler

Skytrax, havacılığın Oscar'larını açıkladı. Listede dokuzuncu kez birinciliğe Qatar Airways layık görülürken, listede hiçbir ABD havayolu şirketi yer almadı.

Küresel düzeyde anket yapıldı

Havacılık sıralama kuruluşu Skytrax, 1999'dan beri en büyük havayolu yolcu memnuniyeti anketinin sonuçlarına göre yıllık ödülleri belirliyor. Bu yılki liste için küresel anket Eylül 2024'ten Mayıs 2025'e kadar yürütüldü ve kazananlar duyuruldu.

Qatar Airways rakiplerine fark attı

Qatar Airways yalnızca Dünyanın En İyi Havayolu değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun En İyi Havayolu, Dünyanın En İyi Business Class ve En İyi Business Class Havayolu Dinlenme Salonu ödüllerini de kazandı.

İlk 20'ye ABD giremedi

İlk 10'da Orta Doğu ve Asya merkezli havayolları hakimiyet kurarken, Singapore Airlines, Cathay Pacific ve Emirates gibi birçok havayolu şirketi üst üste birinci oldu. İlk 20'ye hiçbir ABD'li havayolu şirketi giremedi.

THY 6 sırada

Türk Hava Yolları (THY) en iyiler listesine 6. sıradan girdi.

İşte 2025'in en iyileri

Skytrax'a göre 2025'in en iyi 20 havayolu şirketi şöyle:

Katar Havayolları

Singapur Havayolları

Cathay Pasifik

Emirlikler

ANA All Nippon Havayolları

Türk Hava Yolları

Kore Hava Yolları

Hava Fransa

Japonya Havayolları

Hainan Havayolları

İsviçre Uluslararası Hava Yolları

EVA Hava

İngiliz Havayolları

Qantas Havayolları

Lufthansa

Bakir Atlantik

Suudi Arabistan Havayolları

STARLUX Havayolları

Kanada Hava Yolları

İberya