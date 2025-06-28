Skytrax havacılık sektörünün Oscar'larını açıkladı! İşte en iyi şirketler
Skytrax, havacılık sektörünün Oscar'ları olarak da adlandırılan 2025'in Dünyanın En İyi Havayolu Şirketleri Ödülleri'ni açıkladı. Listede THY de var. İşte 2025'in en iyi havayolları…
Skytrax, havacılığın Oscar'larını açıkladı. Listede dokuzuncu kez birinciliğe Qatar Airways layık görülürken, listede hiçbir ABD havayolu şirketi yer almadı.
Küresel düzeyde anket yapıldı
Havacılık sıralama kuruluşu Skytrax, 1999'dan beri en büyük havayolu yolcu memnuniyeti anketinin sonuçlarına göre yıllık ödülleri belirliyor. Bu yılki liste için küresel anket Eylül 2024'ten Mayıs 2025'e kadar yürütüldü ve kazananlar duyuruldu.
Qatar Airways rakiplerine fark attı
Qatar Airways yalnızca Dünyanın En İyi Havayolu değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun En İyi Havayolu, Dünyanın En İyi Business Class ve En İyi Business Class Havayolu Dinlenme Salonu ödüllerini de kazandı.
İlk 20'ye ABD giremedi
İlk 10'da Orta Doğu ve Asya merkezli havayolları hakimiyet kurarken, Singapore Airlines, Cathay Pacific ve Emirates gibi birçok havayolu şirketi üst üste birinci oldu. İlk 20'ye hiçbir ABD'li havayolu şirketi giremedi.
THY 6 sırada
Türk Hava Yolları (THY) en iyiler listesine 6. sıradan girdi.
İşte 2025'in en iyileri
Skytrax'a göre 2025'in en iyi 20 havayolu şirketi şöyle:
Katar Havayolları
Singapur Havayolları
Cathay Pasifik
Emirlikler
ANA All Nippon Havayolları
Türk Hava Yolları
Kore Hava Yolları
Hava Fransa
Japonya Havayolları
Hainan Havayolları
İsviçre Uluslararası Hava Yolları
EVA Hava
İngiliz Havayolları
Qantas Havayolları
Lufthansa
Bakir Atlantik
Suudi Arabistan Havayolları
STARLUX Havayolları
Kanada Hava Yolları
İberya