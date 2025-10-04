  1. Ekonomim
Trump doları geliyor. ABD'nin 250. Kuruluş yıldönümü için Hazine Bakanlığı, Trump'ın profilini ve bayrak önünde yumruk sıkmış halini ölümsüzleştiren 1 dolarlık madeni para basacak.

ABD, Trump'ın liderliğini vurgulayan dolar tasarımı için hazırlıklara başladı. ABD'nin 250. kuruluş yılı için 1 dolara ABD Başkanı Donald Trump'ın ikonik yumruklu resmi basılacak. 

Trump artık ceplere girecek

Hazine Bakanlığı sözcüsü bakanlığın gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümünü anmak için Başkan Donald Trump'ın resminin yer aldığı bir dolarlık madeni para üretmeyi düşündüğünü doğruladı.

Trump doların yüzü oluyor! Yumruklu portresiyle para basılacak - Resim : 1

Bir yüzünde Trump, bir yüzünde ‘savaş’ çığlığı 

ABD Maliye Bakanı Brandon Beach Ofisi tarafından denetlenen madeni paranın taslak tasarımında, madeni paranın bir yüzünde Trump'ın profili yer alıyor. Taslağın diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilirken, yanında "SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ" yazısı yer alıyor.

Trump doların yüzü oluyor! Yumruklu portresiyle para basılacak - Resim : 2Trump doların yüzü oluyor! Yumruklu portresiyle para basılacak - Resim : 3

“Ülkemiz Trump'ın tarihi liderliği altında daha güçlü”

Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Radikal solun hükümetimizi zorla kapatmasına rağmen, gerçekler ortada: Başkan Donald J. Trump'ın tarihi liderliği altında, ülkemiz 250. yıl dönümüne her zamankinden daha güçlü, daha müreffeh ve daha iyi bir şekilde giriyor." dedi.

