ABD'de Başkan Donald Trump ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ele ele tasvir eden ve geçen hafta kaldırılan heykelin tekrardan Kongre binası önüne yerleştirildiği bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, "The Secret Handshake" isimli bir grup tarafından yapılan ve Trump ile Epstein'ı ele ele tutuşurken tasvir eden eser, daha önce kaldırılmasına rağmen yeniden Kongre binası önüne yerleştirildi.

"İzin kurallarına uymadığı" gerekçesiyle 24 Eylül'de kaldırılan heykelin taşıma işlemleri sırasında hasar gören kısımlarının onarıldığı dikkati çekti.

Beyaz Saray ve İçişleri Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Trump'ı çıldırtacak heykel: Yeniden Kongre binasının önünde (Video) - Resim : 1

ABD'de 23 Eylül'de Kongre binası önüne Trump ile Epstein'ı ele ele tutuşurken tasvir eden heykel konulmuştu. Heykelin altında yer alan plakada "Sonsuza dek en iyi arkadaşlar" ifadesi bulunuyordu.

Trump'ı çıldırtacak heykel: Yeniden Kongre binasının önünde (Video) - Resim : 2

Heykelin kaidesinde de Trump ile Epstein arasındaki "dostluğa" atıfta bulunan "Başkan Donald J. Trump ile 'en yakın dostu' Jeffrey Epstein arasındaki uzun soluklu bağı kutluyoruz." ifadesi yer alıyordu.

Trump'ı çıldırtacak heykel: Yeniden Kongre binasının önünde (Video) - Resim : 3

Jeffrey Epstein olayı ne?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

