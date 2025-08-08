  1. Ekonomim
Altın vadeli işlemleri ABD'nin külçe gümrük vergisi haberleriyle rekor kırdı

ABD'nin ithal külçelere getirdiği gümrük vergisi nedeniyle altın vadeli işlemleri rekor kırdı.

ABD'nin ithal külçelere uyguladığı gümrük vergileri haberi sonrası altın vadeli işlemleri rekor seviyelere çıktı. Spot altın hem ABD tarifeleri hem de Fed faiz indirimi beklentileriyle art arda ikinci haftalık kazancına doğru ilerliyor.

ABD külçe altına gümrük vergisi uyguladı

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayandırdığı habere göre ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Buna göre bir kilo 100 onsluk külçe altının, bir gümrük kodu altında sınıflandırılması gerektiği belirtildi. ABD’nin bu adımının ardından New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fiyat farkı 100 doların üzerine çıktı.

Altın rekor seviyede

23 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan spot altın şu sıralarda yüzde 0,16 artışla 4.441,673 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın haftalık bazda ise yüzde 1,10 artış kaydetti.

Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.471,086 doları gördü.

