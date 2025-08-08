Fed, eylülde faiz indirimi yapar mı?

ANZ ekonomisti Tom Kenny'ye göre, ABD çekirdek tüketici fiyat endeksinin Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,32 artarak yıllık oranın yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'a yükselmesi bekleniyor.

Trump yönetiminin nisan başında belirlediği ve çoğu ülke için uygulamaya konulan karşılıklı gümrük vergilerinin, ithal mallar üzerindeki etkili oranının şu anda yüzde 20 civarında olduğu belirtiliyor ve Kenny, tarifelerin Temmuz ayı enflasyonu üzerinde bir miktar etki yaratmasını bekliyor.

Ancak Kenny, iş gücü piyasası koşullarındaki son soğuma ve çekirdek hizmet enflasyonunun uzun vadeli eğilimlere geri dönmesi göz önüne alındığında, Fed'in Eylül toplantısında faiz oranını düşürmesinin uygun olduğunu ekliyor.