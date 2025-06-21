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Dünya diken üstünde! ABD'nin B-2 bombardıman uçakları havalandı

ABD'nin en gelişmiş gizli bombardıman uçakları B-2 Spirit, Guam Adası'na doğru yola çıktığı iddia edildi. Diego Garcia'ya konuşlanma ihtimali olan uçakların, Ortadoğu'daki gerilimi artırabileceği endişelerini körüklüyor.

Haber Merkezi
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Dünya diken üstünde! ABD'nin B-2 bombardıman uçakları havalandı
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ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na gitmek üzere havalandığı, daha sonra da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na taşınacağına dair hava hareketliliği yaşandığı öne sürüldü.

Guam ve Diego Garcia’da B-2 alarmı

ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia edildi.

B-2 hayalet uçaklar Guam semalarında

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

Yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor

Fox News'un haberinde ise konuyla ilgili olarak "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Fordo'yu mu hedef alacak? 

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon, AA'nın bu yöndeki sorularına henüz yanıt vermedi.

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

ABD, İsrail-İran savaşına mı dahil olacak? 

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

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