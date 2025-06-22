İsrail-İran savaşında dakika dakika 10'uncu gün: İran İHA’sı ilk kez Demir Kubbe’yi aştı

İsrail 13 Haziran'da Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş 10’uncu gününe girdi. İsrail operasyonlarına "Yükselen Aslan" ismiyle gerçekleştirdi. 13 Haziran’dan bu yana hem İsrail hem de İran karşılıklı misillemelerine devam ediyor. Saldırılarda nükleer tesislerin hedef olması dünyayı tedirgin ediyor. İşte savaşın 9'uncu gününde dakika dakika yaşananlar…

01.12 İran’a ait İHA'lar İsrail yönüne ilerliyor

İran’a ait onlarca insansız hava aracının (İHA) Lübnan üzerinden İsrail yönüne ilerlediği bildiriliyor.

00.50 ABD, İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesine başladığını duyurdu. İsrail ile İran arasında ikinci haftasına giren gerilim devam ederken, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee tahliye süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den yardımlı kalkış uçuşlarına başladı" ifadelerini kullandı. Huckabee, İsrail'de bulunan ve tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşlarının resmi formu doldurarak sürece katılabileceklerini belirtti.

Güvenlik uyarıları da paylaşıldı

Büyükelçi Huckabee, paylaşımında tahliye sürecine dair bilgilerin yanı sıra güvenlik uyarılarına da yer verdi. Huckabee, Amerikalıların en yakın bomba sığınağının ya da diğer güvenli bölgelerin yerini önceden öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Trump müdahale ihtimalini değerlendiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrail ile İran arasındaki gerilimin artması ve Başkan Donald Trump’ın ABD’nin çatışmaya müdahil olma olasılığını değerlendirmesi nedeniyle tahliye planlarını devreye soktu. Bakanlık, bölgedeki Amerikalıların güvenli şekilde ayrılabilmesi için destekli tahliye uçuşlarının organize edildiğini bildirdi.

00.42 İran: Tel Aviv ve Hayfa'da dün gece 14 stratejik askeri nokta vuruldu

İran, dünkü saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'da 14 stratejik askeri noktanın vurulduğunu iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Nayini, "İşgal altındaki topraklara yönelik 18. dalga roket saldırılarının sonucunda Hayfa ve Tel Aviv'de 14 stratejik askeri nokta başarıyla hedef alındı." dedi.

Nayini, vurulan yerler arasında İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı yapay zeka şirketininin binasıyla Hayfa'nın merkezindeki askeri sanayi yazılım şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Yelken Kulesi"nin bu operasyonda uzun menzilli Kadir-F füzesiyle vurulduğunu söyledi.​​​​​​​

00.30 Trump'tan İran paylaşımı

Donald Trump, FOX News’ta kendisi hakkında yapılan “İran’ı iki haftalık süre dolmadan vurur mu?” yorumunu alıntılayarak “Zaman gösterecek” yanıtını verdi.

00.25 İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat 3 operasyonunun 19'uncu dalgasının başladığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları ordusu ise İsrail'e insansız hava araçlarıyla geniş çaplı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

22.58 İsrail: İsrail ordusu, İran'ın İHA depolarını hedef alıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, İran'ın Bender Abbas kentinde bulunan insansız hava aracı (İHA) depoları ile bir silah deposunu hedef alıyor" denildi.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran'ın Bender Abbas kentine şu anda saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İran'ın güneybatısında, Bender Abbas kentinde bulunan insansız hava aracı (İHA) depoları ile bir silah deposunu hedef alıyor" ifadeleri kullanıldı.

22.45 İsrail, 'Trump'ın süresini beklemeden vuracak' iddiası

Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD'li yetkililerle görüşen İsrailliler, Trump'ın verdiği iki haftalık süre dolmadan İran'ın Fordo üssü konusunda harekete geçebileceklerini söyledi.

İsrail ölenlerin sayısını 24 olarak güncelledi

İsrail, İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'dan beri Tahran yönetiminin yaptığı misillemeler nedeniyle İsrail basınının 25 olarak aktardığı ölü sayısını 24 olarak güncelledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın misillemelerinde 1272 kişi yaralandı.

İran'dan İsrail'e 450'den fazla füze ve İsrail ordusu daha yüksek bir rakam telaffuz etse de 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı ileri sürüldü.

İran'ın yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğü, 14'ü ağır, 51'i orta ve 1207'si hafif olmak üzere 1272 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıların başladığı günden beri İsrail Vergi Dairesi'ne toplam 30 bin 375 hasar bildirimi yapıldığı, bunların 25 bin 40'ının zarar gören binalardaki birimler, 2 bin 623'ünün araçlar ve 3 bin 6'sının diğer mülklerle ilgili olduğu belirtildi.

İran'ın misillemeleri nedeniyle 8 bin 190 kişinin tahliye edildiği iddia edildi.

İsrail basını, daha önce 13 Haziran'dan bu yana İran'ın misillemeleri sebebiyle ölenlerin sayısının 25, yaralananların sayısının 2 bin 517 kişi olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail: 60 savaş uçağı, İran'ın merkezinde hava saldırısı dalgası düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, "Yaklaşık 60 savaş uçağı bu akşam İran'ın merkezinde bir hava saldırısı dalgası düzenledi" dedi.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını havanın kararmasıyla yeniden yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık 60 savaş uçağı bu akşam İran'ın merkezinde bir hava saldırısı dalgası düzenledi" dedi.

Saldırılar kapsamında, İsrail Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait jetlerin 3 İran F-14 savaş uçağını daha imha ettiğini belirten Defrin, "İran'ın balistik füze fırlatma kapasitesi ciddi şekilde zayıflatıldı. Bugün sahip oldukları füze fırlatma yetenekleri, bu operasyonu başlattığımız zamanki kapasitelerinden çok uzakta. Hava Kuvvetleri, İsrail'e fırlatılmadan önce yaklaşık 950 İran yapımı insansız hava aracını (İHA) imha etti" şeklinde konuştu.

20.30 Tahran'da patlama sesleri

Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtiliyor. AFP, Tahran'ın merkezinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İran medyası, İshafan'da İsrail'in drone saldırısını engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Pazeşkiyan: Nükleer faaliyetleri durdurmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan, nükleer faaliyetleri hiçbir şekilde durdurmayacağız açıklamasında bulundu.

19.00 - İsrail'den İran'a hava saldırıları

İsrail ordusu, İran'ın güneybatında yeni hava saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Açıklamada, "İran'ın güneybatısında onlarca askeri hedefi 50'den fazla bomba ile vurduk" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İran Devrim Muhafızları'nın Güney Kıbrıs'ta bulunan İsrail vatandaşlarına saldırı girişimimin önlendiğini iddia etti.

18.05 - Husiler'den ABD'ye tehdit

Yemen'deki Husiler, ABD'nin İran'a yönelik İsrail saldırılarına katılması halinde Kızıldeniz'deki Amerikan gemilerini vuracaklarını açıkladı.

16.05 - İran ilk kez İHA ile vurdu

İran, saldırılarına başlangıcından bu yana ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'i vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiği belirtildi.

İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı. Hava aracının Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, can kaybı olmadığı öğrenildi.