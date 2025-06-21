İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla dokuzuncu gününde sürüyor.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Karşılıklı saldırılar dokuzuncu günde de devam ediyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

07.00 İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu.

Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

04:20 İsrail'in İran’ın Kum kentinde sivil bir binayı vurduğu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in İran’ın Kum kentinde sivil bir binaya düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum’da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

03:40 İran'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.

Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı.

İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İran'dan son günlerde İsrail’in kuzeyinde stratejik liman kenti Hayfa ve güneyde Birüssebi kentlerine isabet eden füze saldırıları gerçekleşmişti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) sirenler çalıştırılmadan önlendiği savunuldu.