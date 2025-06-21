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İsrail-İran savaşında dakika dakika 9'uncu gün: İran İHA’sı ilk kez Demir Kubbe’yi aştı

İsrail-İran savaşı 9'uncu gününde, karşılıklı misilleme saldırıları sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 üyesi, İsrail saldırısında öldürüldü. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumuna katıldı. İstanbul’da İran oturumu yapıldı.

Haber Merkezi
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İsrail-İran savaşında dakika dakika 9'uncu gün: İran İHA’sı ilk kez Demir Kubbe’yi aştı
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İsrail 13 Haziran'da Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş 9’uncu gününe girdi. İsrail operasyonlarına "Yükselen Aslan" ismiyle gerçekleştirdi. 13 Haziran’dan bu yana hem İsrail hem de İran karşılıklı misillemelerine devam ediyor. Saldırılarda nükleer tesislerin hedef olması dünyayı tedirgin ediyor. İşte savaşın 9'uncu gününde dakika dakika yaşananlar…

20.30 - Tahran'da patlama sesleri

Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtiliyor. 

AFP, Tahran'ın merkezinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. 

İran medyası, İshafan'da İsrail'in drone saldırısını engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. 

Pazeşkiyan: Nükleer faaliyetleri durdurmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan, nükleer faaliyetleri hiçbir şekilde durdurmayacağız açıklamasında bulundu.

19.00 - İsrail'den İran'a hava saldırıları

İsrail ordusu, İran'ın güneybatında yeni hava saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Açıklamada, "İran'ın güneybatısında onlarca askeri hedefi 50'den fazla bomba ile vurduk" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İran Devrim Muhafızları'nın Güney Kıbrıs'ta bulunan İsrail vatandaşlarına saldırı girişimimin önlendiğini iddia etti.

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 18.05 - Husiler'den ABD'ye tehdit

Yemen'deki Husiler, ABD'nin İran'a yönelik İsrail saldırılarına katılması halinde Kızıldeniz'deki Amerikan gemilerini vuracaklarını açıkladı.

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16.05 - İran ilk kez İHA ile vurdu

İran, saldırılarına başlangıcından bu yana ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'i vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiği belirtildi.

İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı. Hava aracının Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, can kaybı olmadığı öğrenildi.

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