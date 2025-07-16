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ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Süveyda'da sivillere uygulanan şiddeti kınıyoruz

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Süveyda'da sivillere uygulanan şiddeti kınıyoruz. Tüm taraflar geri adım atarak kalıcı ateşkese ön ayak olmalıdır. Failler hesap vermelidir" dedi.

Haber Merkezi
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ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack: Süveyda'da sivillere uygulanan şiddeti kınıyoruz
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’nin güneyinde yer alan Süveyda’daki çatışmalara dair konuştu.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Süveyda'da sivillere uygulanan şiddeti kınıyoruz. Tüm taraflar geri adım atarak kalıcı ateşkese ön ayak olmalıdır. Failler hesap vermelidir" dedi.

Barrack önceki günde de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Suriye'de sükunetin sağlanması ve yapıcı entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesi amacıyla tüm taraflarla aktif olarak temas halinde bulunduklarını bildirdi.

Barrack, şunları kaydetmişti:

"Süveyda’daki son çatışmalar tüm taraflar açısından endişe verici ve Dürziler, Bedevi kabileleri, Suriye hükümeti ve İsrail güçlerini kapsayan barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz.

Yanlış yönlendirme, kafa karışıklığı ve yetersiz iletişim, her tarafın çıkarlarının barışçıl ve sağduyulu bir şekilde entegre edilmesinin önündeki en büyük zorluktur. Tüm taraflarla doğrudan, aktif ve yapıcı görüşmeler yürütüyoruz ve sükunet ile entegrasyon için ilerleme sağlamaya çalışıyoruz."

Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

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