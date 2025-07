ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’nin güneyinde yer alan Süveyda’daki çatışmalara dair konuştu.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Süveyda'da sivillere uygulanan şiddeti kınıyoruz. Tüm taraflar geri adım atarak kalıcı ateşkese ön ayak olmalıdır. Failler hesap vermelidir" dedi.

We unequivocally condemn violence against civilians in Suwayda. Full stop. All parties must step back and engage in meaningful dialogue that leads to a lasting ceasefire. Perpetrators need to be held accountable.

Barrack önceki günde de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Suriye'de sükunetin sağlanması ve yapıcı entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesi amacıyla tüm taraflarla aktif olarak temas halinde bulunduklarını bildirdi.

Barrack, şunları kaydetmişti:

"Süveyda’daki son çatışmalar tüm taraflar açısından endişe verici ve Dürziler, Bedevi kabileleri, Suriye hükümeti ve İsrail güçlerini kapsayan barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz.

Yanlış yönlendirme, kafa karışıklığı ve yetersiz iletişim, her tarafın çıkarlarının barışçıl ve sağduyulu bir şekilde entegre edilmesinin önündeki en büyük zorluktur. Tüm taraflarla doğrudan, aktif ve yapıcı görüşmeler yürütüyoruz ve sükunet ile entegrasyon için ilerleme sağlamaya çalışıyoruz."

We are actively involved with all constituencies in Syria to navigate towards calm and continued productive integration discussions. The recent skirmishes in Suwayda are worrisome on all sides, and we are attempting to come to a peaceful, inclusive outcome for Druze, Bedouin…