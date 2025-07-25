Fransa Yargıtayı’ndan Beşar Esad kararı: Dokunulmazlığı kaldırılamaz

Fransa Yargıtayı, Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında çıkarılan tutuklama emrini, dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle iptal etti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi’nin verdiği tutuklama kararına yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay, Esad’ın devlet başkanı sıfatıyla dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna hükmetti.

Yargıtay, Esad'ın "devlet başkanı olarak dokunulmazlığının" kaldırılamayacağına hükmederek, tutuklama emrinin iptaline karar verdi.

Ancak Mahkeme, kararında, Esad hakkında Aralık 2024'ten bu yana "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle yeni tutuklama emirleri çıkarılabileceğini belirtti.

Esad hakkında soruşturma başlatmıştı

Paris'teki mahkeme, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine Esad hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, 2013'teki Doğu Guta "kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği şüphesiyle" 2021'de açılmıştı. Mahkeme, Kasım 2023'te, Esad hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat) görevde olan devlet başkanlarının yabancı mahkemeler önünde "yargı dokunulmazlığı olduğu" gerekçesiyle Esad hakkında çıkarılan tutuklama emrine itiraz etmiş ve temyiz yoluna başvurmuştu. Pnat'ın başvurusunu değerlendiren Paris Temyiz Mahkemesi de 26 Haziran 2024'te alt mahkemenin Esad hakkında verdiği tutuklama emrini onamıştı. Rusya’da olan Esad ise Suriye’deki saldırılara ilişkin kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.