'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen'in şirketlerine el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kahve falı ve astroloji içerikleri sunan uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başlatılan soruşturmada, bilirkişi raporuyla Taşdelen’in yasa dışı gelir elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına aktardığı iddiasına yer verildi. Bu kapsamda, “Falaaddin” ve “Binnaz” uygulamalarının kurucusu olan Taşdelen’e ait şirket varlıkları, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturmanın mali suçlar kapsamında detaylı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Adli işlem başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

"Banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu"

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen’e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.