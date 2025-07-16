UBS, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Ekonomist Zhang Ning, ekonomik büyümenin 2Y'de, özellikle de 4Ç'de yavaşlamasının beklendiğini söyledi.

Zhang Ning, ihracattaki olası daralma, emlak piyasasındaki zayıflık ve tüketim artışındaki yavaşlamayı gerekçe göstererek büyümeyi 3Ç'de %4,7 ve 4Ç'de %4'ün altında sabitledi.

"Çin'in ağırlıklı ortalama ABD gümrük vergisi oranları daha uzun süre mevcut yüksek seviyelerde seyredebilir" diyen ekonomist, yuanın yakın vadede güçlenebileceğini, ancak büyümedeki yavaşlama ve tarifelerle ilgili belirsizliklerin USD/CNY'yi 2025 sonunda 7,1-7,2 seviyesine çekebileceğini belirtti.

UBS, ek politika desteğinin muhtemelen verilere bağlı olacağını ve büyümedeki yavaşlamanın daha belirgin hale gelmesinin ardından 3. çeyrek sonu veya 4. çeyrek civarında yeni mali teşviklerin devreye girebileceğini söyledi.