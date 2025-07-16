İsrail Şam'ı vurdu | ABD'den ilk açıklama: Çatışmaların durmasını istiyoruz

İsrail'in Suriye'nin başkenti yönelik hava saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Rubio, "Tüm ilgili taraflarla görüşüyoruz, çatışmaların durmasını istiyoruz. Umarım daha sonra durumla ilgili bilgi alırız" diye ekledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Şam'da bugün üç patlama yaşandı.

Patlamalar, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığı'nın arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

Daha sonra açıklama yapan İsrail ordusu, Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nı hedef aldığını duyurdu. Saldırıda askeri karargahın giriş kapısının vurulduğu bildirildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, en az 18 kişinin yaralandığı aktarıldı.