Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda'daki gelişmeleri gerekçe göstererek, Şam’da bulunan Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in Şam'a saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını verdi.
İsrail'in Suriye Genelkurmay karargahına saldırısından saatler sonra kentte yeniden patlamalar duyuldu. İkinci saldırının, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı hedef aldığı bildirildi.
Suriye Haber Ajansı'na göre, saldırıların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını paylaştı.
Ajans, tüm vilayetlerde "genel alarm durumu" olduğunu bildirirken, Suriye liderliğinin talimatı olmadan kimsenin hareket etmemesi gerektiği vurgulandı.