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Siber saldırı Türkiye'yi vurdu: İnternet erişimi sekteye uğradı

Sabaha karşı İsrail'in İran'a başlattığı saldırı dünyada yankı uyandırırken siber saldırı da başladı ve Türkiye de internet hızı etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Haber Merkezi
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Siber saldırı Türkiye'yi vurdu: İnternet erişimi sekteye uğradı
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İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami üst düzey askerler öldü. İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi. Saldırılarına ardından siber saldırılar da yaşanıyor.

Türkiye'de internet yavaşlaması yaşanıyor

Sözcü'nün haberine göre, uzaktan bağlantılarda problemler yaşanıyor. Türkiye'de internet yavaşlaması da yaşanıyor. 

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