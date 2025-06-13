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İran lideri Hamaney: İsrail, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İran lideri Hamaney: İsrail, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir
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Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney'den İsrail'e: Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

"Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu"

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

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