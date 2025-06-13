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Trump: Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı telefon görüşmeleri ve ticaretle durdurdum

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında çıkan çatışmaların nükleer savaşa evrilmesini "telefon görüşmeleri" ve "ticari müzakereleri" kullanarak önlediğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı telefon görüşmeleri ve ticaretle durdurdum
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Savaşı durdurdum ve bunu telefon görüşmeleri ve ticaretle yaptım"

Hindistan ve Pakistan arasında geçen ay çıkan çatışmalar sürerken iki ülkenin liderleriyle bire bir telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden Trump, "Onlara, 'Eğer savaşa girip ortalığa nükleer silah fırlatmaya başlarsanız bizle ticaret yapamazsınız.' dedim." diye konuştu.

Trump, "O savaşı durdurdum ve bunu telefon görüşmeleri ve ticaretle yaptım." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın halihazırda ticaret anlaşması için ABD ile müzakereler yürüttüğünü belirten Trump, Pakistan ile görüşmelerin ise gelecek hafta başlayabileceğine işaret etti.

Ne olmuştu?

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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