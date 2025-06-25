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Trump ile görüşen Zelenskiy: Detaylar yakında açıklanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Zirvesi kapsamında Lahey'de ABD Başkanı Donald Trump ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump ile görüşen Zelenskiy: Detaylar yakında açıklanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşme gerçekleştirdi.

"Uzun ve önemli bir toplantı yaptım"

Zelenskiy görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ile uzun ve önemli bir toplantı yaptım. Önemli tüm konuları ele aldık. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Halkımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk"

Ateşkesin ve gerçek barışın nasıl sağlanacağını konuştuk. Halkımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk" ifadelerini kullandı. Zelenskiy detayların yakında açıklanacağını belirtti.

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