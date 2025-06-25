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Kremlin: İstanbul anlaşmaları müzakere tarihini belirleyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'daki anlaşmalar uygulandıktan sonra yeni müzakere tarihi belirlenebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kremlin: İstanbul anlaşmaları müzakere tarihini belirleyecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın İstanbul müzakerelerindeki anlaşmaları yerine getirdikten sonra yeni müzakere tarihinin belirleneceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da, gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

 İran'ın UAEA işbirliğini askıya alması "anlaşılabilir"

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yaşanan gerilimden endişelendiklerini aktaran Peskov, İran Meclisinin UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesinin "anlaşılabilir" bir durum olduğunu kaydetti.

Peskov, söz konusu kararın İran’daki nükleer tesislere yönelik sebepsiz saldırılar nedeniyle alındığına işaret etti.

 Paşinyan’a karşı yapılan darbe planına yorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ülkesindeki bir grup tarafından yapılan darbe planının engellendiğine yönelik yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Bu, şüphesiz Ermenistan’ın iç meseledir ve elbette Ermenistan'da hukuk, düzen ve barışın sürmesini ve Ermenistan'ın Rusya'ya dost müreffeh, istikrarlı bir ülke olmasını istiyoruz" dedi.

Peskov, İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde üzerinde anlaşmaya varılan konuların uygulandığını belirterek "Bu süreç sona eriyor. Ardından, yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenir" ifadelerini kullandı.

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