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Putin onay verdi! WeChat'e rakip geliyor

Putin’in imzaladığı kararnameyle Rusya, güvenlik açıkları gerekçesiyle kendi mesajlaşma uygulamasını geliştiriyor. Yeni uygulama, cep telefonlarında hazır yüklü olacak ve kamu işlemlerinde zorunlu olarak kullanılacak.

Haber Merkezi
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Putin onay verdi! WeChat'e rakip geliyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede ulusal bir mesajlaşma uygulamasının geliştirilmesine yönelik kararname imzaladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Kamu kurumlarında yaygınlaştırılacak

Buna göre, Rusya ulusal bir mesajlaşma uygulaması geliştirecek ve başta kamu kuruluşlarında olmak üzere ülkede yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Ulusal mesajlaşma uygulaması geliyor

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle ulusal düzeyde kullanılacak bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

WeChat'e rakip geliyor

Rus basınında çıkan haberlerde, Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği Max uygulamasını baz alabileceği belirtiliyor.

Rusya'da satılacak yeni cep telefonlarında kurulu olacak

Geliştirilecek ulusal mesajlaşma uygulamasının, Rusya'da satılacak yeni cep telefonlarında kurulu olması ve Rus kamu kuruluşlarındaki işlemler için zorunluluk haline getirilmesi bekleniyor.

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