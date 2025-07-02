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Putin’den yatırım hamlesi: Rusya yabancılar için yeni hesap modelini devreye aldı

Rusya, yabancı yatırımcıları geri kazanmak için harekete geçti! Putin’in imzaladığı kararnameyle, para çekme garantili yeni yatırım hesapları ruble, döviz, hisse ve tahvil yatırımlarına kapı aralanacak.

Haber Merkezi
Reuters
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Putin’den yatırım hamlesi: Rusya yabancılar için yeni hesap modelini devreye aldı
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Yabancı yatırımcıları sermaye piyasalarına çekmek isteyen Rusya para çekme garantili yatırım hesabı sunmaya başladı

 Yeni bir yatırım hesabı tipi oluşturuldu

Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ülkesindeki yatırımcıları kaybeden Rusya, yabancı yatırımcıları tekrar sermaye piyasalarına çekmek için para geri çekme garantisi olan yeni bir yatırım hesabı tipi oluşturdu.  

Putin ‘yatırım hesabı’ modelini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre yabancılar bu yeni yatırım hesabıyla rublenin yanı sıra farklı para birimlerine, hisse ve tahvillerle yatırım yapabilecek. 

Rusya’ya yaptırımlar yatırımcıyı kaçırmıştı

Ukrayna'yı işgali nedeniyle kapsamlı yaptırımlara uğrayan Rusya, Batılı yatırımcıların Rusya'daki "C tipi" özel hesaplarında bulunan milyarlarca rubleye ve yabancılara ait onlarca şirkete el koydu.

Geçen ay St Petersburg'da düzenlenen ekonomi forumundaki ana gündem maddelerinden biri yabancı yatırımın tekrar ülkeye çekilmesiydi. Batılı büyük yatırımcıların ülkede bulunmaması ve diğer ülkeler ile büyük ölçekli yatırım anlaşmalarına varılamaması Rusya'nın çektiği zorluklardan sadece birkaçını oluşturuyor.

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