Deutsche Bank’tan kripto hamlesi: Bitcoin saklama hizmeti geliyor

Deutsche Bank, kripto dünyasına adım atıyor! 2026’da devreye girecek saklama hizmeti, Bitpanda ve Taurus teknolojisiyle Bitcoin ve diğer dijital varlıkları güvenli bir şekilde saklayacak.

Deutsche Bank kripto dünyasına giriyor

Deutsche Bank, Avusturya merkezli Bitpanda kripto borsasının teknoloji birimiyle iş birliği içinde 2026 yılında dijital varlık saklama hizmeti başlatmayı planlıyor.

Bloomberg’in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto saklama hizmetinin geliştirilmesine Deutsche Bank destekli İsviçreli teknoloji sağlayıcısı Taurus da dahil olacak.

Doğrulanması halinde, Deutsche Bank’ın bu son planı, bankanın 2020’de bu tür hedeflerini açıkladığından beri kripto saklama pazarına girmeye yönelik en son girişimi olacak.

Kriptoya yoğun ilgi

Deutsche Bank son yıllarda kripto paralara artan bir ilgi sinyali veriyor. Haziran ayının başlarında, Deutsche Bank’ın dijital varlıklardan sorumlu yöneticisi Sabih Behzad, bankanın stablecoin pazarına girmeyi değerlendirdiğini. Buna kendi stablecoin'ini çıkarma ya da stablecoin projelerine katılmanın da dahil olduğunu söyledi.

“Özellikle ABD’de, düzenleyici açıdan destekleyici bir ortamla birlikte stablecoin'lerin momentumunu açıkça görebiliyoruz” diyen Behzad, sözlerine şöyle devam etti:

“Bankaların stablecoin sektörüne dahil olmak için kullanılabilecek geniş bir seçenek yelpazesi var. Rezerv yöneticisi olarak hareket etmekten, tek başına ya da bir konsorsiyum aracılığıyla kendi stablecoin'ini çıkarmaya kadar her şey mümkün.”

Tokenleştirilmiş mevduat çözümü planlanıyor

Buna ek olarak, Deutsche Bank’ın ödemelerde kullanılmak üzere kendi tokenleştirilmiş mevduat çözümünü geliştirip geliştirmemeyi de değerlendirdiği bildiriliyor.

Kripto saklama için ilk girişim değil

Geçtiğimiz yılın sonlarında, Deutsche Bank’ın ZKsync teknolojisini kullanarak Ethereum üzerinde kendi ikinci katman blockchain’ini geliştirdiği bildirildi.

2023 yılında Deutsche Bank, Almanya’da dijital varlık saklama lisansı başvurusunda bulunduktan kısa süre sonra, Taurus ile iş birliği içinde kripto saklama seçeneklerini başlatmayı planladığını açıklamıştı.

Deutsche Bank daha önce de en az Haziran 2024’ten bu yana Bitpanda ile birlikte çalışarak, kripto borsasında kripto ödemelerini iyileştirme çabalarında bulunmuştu.

Deutsche Bank hemen yanıt vermedi. Bitpanda ise haberi ne doğruladı ne de yalanladı.

Bu haber, salı günü 50 milyon müşterisine kripto alım satım hizmetleri sunma planlarını açıklayan bir başka büyük Alman bankası Sparkassen-Finanzgruppe’ün duyurusunun hemen ardından geldi.