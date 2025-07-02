İstanbul'da 33 yıldır hizmet veren hastane iflas etti

1992 yılında kurulan Özel Göztepe Hastanesi, geçtiğimiz yıl Aksu Holding'e satılmış ve ismi Özel Aksu Göztepe Hastanesi olarak değiştirilmişti.

Devir işlemlerinin ardından hem holding hem de hastane tarafında mali sıkıntılar yaşanırken, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Aksu Holding ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi'nin iflasına karar verildi.

Kesin mühlet talepleri reddedildi

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu'nun şirket ve hastane için yaptığı konkordato uzatma talebi, konkordato komiser heyetinin raporunun ardından reddedildi.

Aksu Holding'e ait şirketlerin borç batağında olduğunu tespit eden mahkeme, hem şirket hem de hastane için iflas açıkladı.

Tasfiye süreci başladı

Mahkemenin iflas kararının ardından Aksu Holding ve Özel Aksu Göztepe Hastanesi hakkında tasfiye süreci başladı. Her iki şirket için iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesine karar verildi.

Ayrıca konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı ve daha önce alınan tüm tedbir kararları kaldırıldı.