Zelenski'den dikkat çeken uyarı: Putin, 5 yıl içinde bir NATO ülkesine saldırabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin’in önümüzdeki beş yıl içinde NATO’yu sınamak amacıyla ittifak üyesi bir ülkeye saldırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiliz basınına konuşan Zelenski, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarma hedefini “aşırı yavaş” bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2030'dan itibaren Putin'in önemli ölçüde daha büyük kabiliyetlere sahip olabileceğine inanıyoruz. Bugün Ukrayna onu oyalıyor, orduyu eğitecek zamanı yok."

‘Putin ile Trump kısa vadeli ortak’

İsrail-İran krizi ve daha geniş çaplı Orta Doğu savaşının Ukrayna'ya etkisi konusundaki görüşleri sorulan Zelenski, ABD dahil ortaklardan gelen yardımın azalabileceğini anladığını ve bunun kendileri için zor olacağını dile getirdi.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkileri konusunda ise herhangi bir eleştiride bulunmaktan kaçındı. Bunun yerine Zelenski, Trump'ın, Putin'le olan ilişkilerine odaklanarak, onları "kısa vadeli ortaklar" olarak niteledi ancak dost olmadıklarını söyledi.