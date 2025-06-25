Adalet Bakanı Tunç: Cezasızlık algısı ortadan kalkacak, 1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi. Yeni düzenleme ile 2 yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin onda biri dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirecek. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalacak. 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi kapsamında TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemenin cezasızlık algısını sona erdireceğini söyledi.
Bakan Tunç, kamuoyunun uzun süredir eleştirdiği infaz sürelerine ilişkin önemli değişiklikler içeren taslağın yasalaşmasıyla birlikte, verilen cezaların toplumda daha görünür hale geleceğini vurguladı.
"Bu düzenleme cezasızlık algısını ortadan kaldıracak"
Yeni düzenlemeye göre, 2 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan ise 9 gün cezaevinde kalacak.
Bakan Tunç, bu değişikliğin, özellikle kısa süreli hapis cezalarının infazında yaşanan “etkisizlik” eleştirilerini gidereceğini belirterek, “Bu düzenleme cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve adalet sistemine güveni artıracaktır” dedi.
Yeni infaz sisteminin, ceza adaletinde caydırıcılığı güçlendirmeyi ve kamu vicdanını rahatlatmayı amaçladığını dile getiren Bakan Tunç, düzenlemenin önümüzdeki dönemde yargı reformlarının önemli bir ayağını oluşturduğunu kaydetti.