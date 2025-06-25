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Ankara'da toplu ulaşımda değişiklik! 60 yaş üzerine ücretsiz saatler devrede

Ankara’da toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor. 62-64 yaş aralığındaki vatandaşlar için raylı sistemler de belirli saatlerde ücretsiz hale geldi.

Haber Merkezi
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Ankara'da toplu ulaşımda değişiklik! 60 yaş üzerine ücretsiz saatler devrede
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Başkentte 60 yaş üstü raylı sistemlerde ücretsiz seyahat hakkına kavuştu. Ankara’da yaşayan 62-64 yaş arası vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Daha önce yalnızca otobüslerde ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan bu yaş grubuna, artık raylı sistemlerde de ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Toplu taşımada ücretsiz uygulamanın kapsamı genişletildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 62-64 yaş arası yurttaşların toplu taşımada ücretsiz faydalanabileceği uygulamada kapsam genişletti. Yeni düzenlemeye göre, bu yaş grubundaki vatandaşlar 1 Temmuz 2025 itibarıyla yalnızca EGO otobüslerinden değil, aynı zamanda raylı sistemlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Saat sistemi devreye alındı

Ücretsiz ulaşım saatleri ise sabah yoğun saatleri dışarıda bırakacak şekilde belirlendi. Buna göre; 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında hem otobüs hem de metro ve diğer raylı sistemler ücretsiz olacak.

Ankara’da 65 yaş üzeri vatandaşlar halihazırda tüm toplu taşıma araçlarından günün her saatinde ücretsiz faydalanabiliyor.

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