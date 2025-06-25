  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş Kazım Koyuncu'yu 20. yıl dönümünde andı!
Takip Et

Mansur Yavaş Kazım Koyuncu'yu 20. yıl dönümünde andı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, müzisyen Kazım Koyuncu’yu vefatının 20. yıl dönümünde saygı ve özlemle andı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş Kazım Koyuncu'yu 20. yıl dönümünde andı!
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, müzisyen Kazım Koyuncu'yu 20'nci ölüm yıl dönümünde andı. Yavaş, "Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum" dedi.

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, müzisyen ve söz yazarı Kazım Koyuncu'nun 20'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum."

Bakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecekBakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecekGündem

 

Bitcoin'de yükseliş devam ediyorBitcoin'de yükseliş devam ediyorKripto Para

 

Gündem
Kene ısırığı yine can aldı: 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk yaşamını yitirdi
Kene ısırığı yine can aldı: 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk yaşamını yitirdi
Ticaret Bakanı Bolat: Dünya genelinde gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
Ticaret Bakanı Bolat: Dünya genelinde gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
Ankara'da toplu ulaşımda değişiklik! 60 yaş üzerine ücretsiz saatler devrede
Ankara'da toplu ulaşımda değişiklik! 60 yaş üzerine ücretsiz saatler devrede
Bakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecek
Bakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecek
İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık üçüncü kez tahliye edildi
İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık üçüncü kez tahliye edildi
Sinop Valiliği'nden boğulma riskine karşı yasak kararı!
Sinop Valiliği'nden boğulma riskine karşı yasak kararı!