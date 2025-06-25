Mansur Yavaş Kazım Koyuncu'yu 20. yıl dönümünde andı!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, müzisyen Kazım Koyuncu'yu 20'nci ölüm yıl dönümünde andı. Yavaş, "Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum" dedi.

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, müzisyen ve söz yazarı Kazım Koyuncu'nun 20'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum."