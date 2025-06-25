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Bakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep fıstık ezmesinin AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi. Bakan Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Bakan Kacır açıkladı: Gaziantep fıstık ezmesi dünyada hak ettiği değeri görecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, "Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı

Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettikleri belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Gaziantep fıstık ezmesi, AB'de tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep'imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." Bakan Kacır, paylaşımında, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 36 ürünün yer aldığı listeye de yer verdi.

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