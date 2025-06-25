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İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık üçüncü kez tahliye edildi

İlave TV ile tanınan geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Arif Kocabıyık tahliye edildi. Kocabıyık, 1 buçuk ay içinde üç kez tutuklanıp serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık üçüncü kez tahliye edildi
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık, son olarak üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kocabıyık, dün (24 Haziran Salı) tahliye edildi.

Bir ayda üç tutuklama

Kocabıyık son tutuklanmasıyla beraber bir ay içerisinde üç kere tutuklandı ve üç kere de serbest bırakıldı.

Kocabıyık, 7 Mayıs'ta ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanıp 14 Mayıs'ta tahliye olduktan sonra yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakılmış, savcılığın tahliye kararına itirazı üzerine Kocabıyık, 28 Mayıs'ta yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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