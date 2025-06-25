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Bitcoin'de yükseliş devam ediyor

Aralarında Bitcoin'in de olduğu kripto paralarda değer kazancı, bugün de devam ediyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin'de yükseliş devam ediyor
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Aralarında Bitcoin'in de olduğu kripto paralarda, dün ABD Başkanı Trump'ın İran ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığını duyurması sonrası başlayan yukarı hareket, bu sabah da devam ediyor.

Dün 105 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin fiyatı şu sıralarda yüzde 0,16 artışla 106 bin 316 dolardan işlem görüyor.

Cumhuriyetçi senatörlerin kripto için yolun kurallarını belirleyecek önemli bir yasa tasarısı ortaya koymaları, kripto borsalarının Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na kaydolmasına izin verecek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dijital varlıklar üzerindeki düzenlemesini azaltacak düzenlemeler öngörmeleri de Bitcoin fiyatına destek verdi.

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