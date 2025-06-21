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İranlı yetkili: ABD savaşa girerse Orta Doğu'daki üslerini tehlikeye atar

İranlı yetkiliden ABD'ye, savaşa girerse Orta Doğu'daki üslerini ciddi tehlikeye atacağı uyarısı geldi. Yetkili, Amerikan üslerini hedef almanın ise İsrail'in derinliklerini vurmaktan daha kolay olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi
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İranlı yetkili: ABD savaşa girerse Orta Doğu'daki üslerini tehlikeye atar
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İranlı üst düzey bir yetkili, ABD'yi, İsrail'in yanında savaşa girerse Orta Doğu'daki üslerini "ciddi tehlikeye" atacağı konusunda uyardı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan İranlı yetkili, ABD'nin İsrail saldırılarına katılması halinde ortaya çıkacak durumu değerlendirdi.

"ABD'nin Orta Doğu'daki üsleri tehlikeye girer"

İranlı yetkili, ABD'nin, İran-İsrail çatışmasına müdahil olmasıyla savaşın bölgesel boyut kazanacağını ve bu durumda ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinin ciddi tehlikeye gireceğini öne sürdü.

"Amerikan üsleri kolay hedef"

Savaşın yeni boyuta taşınması halinde İsrail'in Dimona nükleer reaktörünü de hedef alabileceklerini ifade eden yetkili, bölgedeki Amerikan üslerini hedef almanın ise İsrail'in derinliklerini vurmaktan daha kolay olduğunu iddia etti.

"Misilleme saldırılarını İsrail'in füze stoklarına göre tasarladık"

İran'ın İsrail hedeflerine yönelik saldırılarının "çok etkili" olduğunu ancak İsrail ordusunun bu bilgiyi gizlediğini aktaran yetkili, İran'ın şu ana kadar kullandıklarından daha gelişmiş füzelere sahip olduğunu ve "şüphesiz onları da kullanacağını" öne sürdü.

İranlı yetkili, Devrim Muhafızları'nın İsrail'in füze stokları hakkında kesin bilgiye sahip olduğunu ve misilleme saldırılarını da İsrail'in füze stoklarını tüketecek şekilde tasarladıklarını dile getirdi.

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