İsrail'den İran'a zamanlaması manidar saldırı: 'İran, Hürmüz Boğazı kartını son çare kullanır'

İsrail'in İran'a saldırısını yorumlayan Özçelik, "Umman üzerinden ABD-İran nükleer müzakereleri devam ederken bu adımın gelmesi soru işaretlerini beraberinde getiriyor" dedi. Özçelik, İsrail'in saldırılarının anlık değil uzun süredir planlanmış ve istihbarata dayalı bir operasyon olduğuna dikkat çekti.

İran, ABD üslerini hedef alır mı?

Peki İran, ABD üslerini hedef alır mı? Özçelik'e göre İran'ın doğrudan ABD üslerini hedef alması ise kısa vadede düşük olasılık. Özçelik, Tahran'ın Washington'la doğrudan çatışmaktan kaçınacağını, bunun yerine asimetrik yanıtlar verebileceğini belirtti.

İran'da iç kamuoyundaki baskının yüksek olduğunu vurgulayan Özçelik, bu nedenle rejimin "görünür" bir tepki vermek zorunda olduğunu belirtti. Ancak Özçelik, bu tepkinin Körfez ülkelerindeki enerji altyapısını hedef alan doğrudan bir saldırı dalgasına dönüşmesini kısa vadede olası görmüyor. Özçelik, "İran vereceği yanıtı mümkün olduğunca Amerika ile doğrudan karşı karşıya gelmeden dizayn etmeye çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

İstihbarat zafiyeti mi?

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami dahil olmak üzere üst düzey askeri figürler ve nükleer bilim insanlarının hedef alınması, Özçelik'e göre Tahran'ın ciddi bir istihbarat ve güvenlik açığı yaşadığının kanıtı olarak görünüyor.

"Avrupa'nın odağı Ukrayna'da"

Dr. Burcu Özçelik'e göre, Avrupa'nın dikkati halen Rusya-Ukrayna savaşında... Bu nedenle Orta Doğu'da çıkabilecek yeni bir savaşa karşı hazırlıksız...

"Türkiye saldırıları kınadı ama zor bir dönem bizi bekliyor"

Özçelik, "Avrupa ciddi etkileri olabilecek yeni bir cepheden çekiniyor. Türkiye'nin burada dengeleyici rolü büyük. İran yalnızlaşacak mı yoksa meşruiyeti mi artacak? Körfez ülkeleri ve Türkiye saldırıları kınadı ama zor bir dönem bizi bekliyor" diye konuştu.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatır mı?

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma gibi radikal adımlara yönelip yönelmeyeceği sorusuna yanıt veren Özçelik, şunları söyledi:

"Bu Hürmüz kartı önemli. İran bakımından bu bence son çarelerden biri olacaktır. İran verdiği yanıtta aşırıya kaçarsa bu sefer Körfez ülkeleriyle büyük emek karşılığı kurduğu hassas ilişki ağı zarar görebilir. Suudi Arabistan'la yürütülen normalleşme süreci özellikle önemli. Şimdi İran bu dengeyi bozmayı göze alır mı? Karşılığında nasıl bir stratejik avantaj elde edeceğini değerlendiriyor."

Özçelik, Tahran'ın petrol geçiş hattını riske atacak radikal bir adımdan önce diplomatik ve bölgesel kazanımlarını koruma içgüdüsüyle hareket edeceğini vurguladı.

"İsrail'in devam eden saldırıları oyunun seyrini değiştirebilir"

Özçelik'e göre İsrail'in bundan sonra atacağı adımlar da krizin seyri açısından kritik öneme sahip...

Özçelik, "İsrail'den gelen açıklamalar saldırı dalgasını devam edeceği yönünde. Hatta bazı yerlerde 14 günlük bir süreden de bahsediliyor. Eğer en kötü senaryo gerçekleşir ve İran'da başka siyasi veya askeri üst düzey lider kadrolarına yönelik yeni saldırılar düzenlenirse, İran iyice köşeye sıkışmış olur ve cevabı da buna bağlı olarak sertleşir" şeklinde konuştu.