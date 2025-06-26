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Hamaney’den ilk açıklama: ABD İsrail’in yok olacağını inandığı için savaşa girdi

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’den ateşkesten bu yana ilk kez televizyon mesajında konuştu. Hamaney, açıklamasında “ABD savaşa girmezse İsrail’in yok olacağını inandığı için savaşa girdi.” dedi.

Haber Merkezi
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Hamaney’den ilk açıklama: ABD İsrail’in yok olacağını inandığı için savaşa girdi
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İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ilk kez video mesajla seslendi. Hamaney, ateşkes ve savaşın sonlandırılmasına ilişkin olarak şunları söyledi:

Hamaney'ın açıklamaları şöyle:

"Büyük İran milletine birkaç tebrik iletmeyi gerekli görüyorum: Öncelikle sahte Siyonist rejime karşı kazanılan zaferden dolayı tebriklerimizi iletiyoruz. Siyonist rejim, bütün bu gürültüyle, bütün bu iddialarla neredeyse çöküyordu ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında eziliyordu.

İkinci tebrik ise sevgili İran'ın Amerikan rejimine karşı kazandığı zaferle ilgili. Amerikan rejimi, savaşa doğrudan girdi çünkü girmezse Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissetti. Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya sert bir tokat attı."

"İsrail'ın savunmasını aşmayı başardık"

Hamaney, sosyal medya paylaşımlarının ardından İran devlet televizyonunda yayınlanan video mesajına İran halkına hitap etti. Hamaney, İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'in çok katmanlı savunmasını aşmayı başardığını, şehirler ile askeri alanları hedef aldığını söyledi.

Hamaney'den Trump'a: Şovmenlik yapması gerekiyordu

Hamaney, "ABD nükleer tesisleri hedef aldı ama fazla bir şey başaramadı" ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri, ABD Başkanı Donald Trump'a da işaret ederek, "Şovmenlik yapması gerekiyordu" diye konuştu. 

"Bir sonraki saldırıda ödenecek bedel daha ağır olur"

Hamaney, "İran'a bir sonraki saldırıda ödenecek bedel daha ağır olur" ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri, "İran için ABD'nin önemli tesislerine erişmenin ve ulaşmanın çok büyük bir şey olduğunu ve saldırganlığın tekrar edilmesi halinde bunun yineleceğini" sözlerine ekledi. 

Trump'ın 'İran teslim olmalı' çağrısına net yanıt

Trump'ın 'İran teslim olmalı' çağrısına Hamaney net cevap verdi:

"İran'ın düşmanları füzeler ya da nükleer programlar gibi bahaneler kullanıyor ama aslında teslim olmamızın peşindeler.

Trump, konuşmalarından birinde 'İran teslim olmalı' dedi. Bu, onun için fazla büyük bir talep. 

Trump, ABD'nin sadece İran'ın teslim olmasıyla tatmin olacağı gerçeğini gözler önüne serdi. Teslimiyet asla gerçekleşmeyecek, ulusumuz güçlüdür." 

 

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