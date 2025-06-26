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FBI’dan sızıntı soruşturması: Beyaz Saray, Kongre ile gizli bilgileri sınırlandıracak

ABD’nin İran saldırısı ile ilgili gizli istihbarat raporunun sızması Trump’ı kızdırdı. Trump yönetiminin Kongre ile paylaşılan gizli bilgileri sınırlamayı planladığını belirtti. Beyaz Saray, FBI'ın sızıntıyı araştırdığını söyledi.

Haber Merkezi
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FBI’dan sızıntı soruşturması: Beyaz Saray, Kongre ile gizli bilgileri sınırlandıracak
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ABC News'e konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin Kongre ile paylaşılan gizli bilgileri sınırlamayı planladığını söyledi.

Trump’ı sinirlendirmişti 

Kaynaklara göre, bu karar, gizli bir ilk istihbarat değerlendirmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonu İran'ın nükleer tesislerine yönelik emrini verdiği ABD askeri saldırılarının ülkenin nükleer programını tamamen yok etmediğini, ancak muhtemelen birkaç ay geriye götürdüğünü göstermesinin ardından geldi. 

Beyaz Saray, Kongre’nin gizli bilgileri görmesini sınırlayacak

Kaynaklar, yönetimin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından kullanılan gizli bilgi paylaşım sistemi CAPNET'te paylaştığı gizli bilgileri sınırlamayı planladığını söyledi.

FBI'ın sızıntıyı araştırıyor

Yönetimin bundan sonra ne kadar bilgiyi sınırlamayı planladığı henüz belli değil. Yönetim, FBI'ın sızıntıyı araştırdığını söyledi. Beyaz Saray'ın planlarına ilişkin haber ilk olarak Axios tarafından duyurulmuştu.

Gizli brifingler ertelendi

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun başlangıçta Salı günü İran'daki saldırılarla ilgili gizli brifingler alması planlanıyordu ancak bu brifingler ertelendi. Senato şimdi bir brifing alacak ve Temsilciler Meclisi'nin ise Cuma günü brifing alması bekleniyor.

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