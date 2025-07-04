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Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. İki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve hava savunma sistemleri teslimatlarını ele aldığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda Rusya’nın artan saldırılarını görüştüğü belirtildi.

Axios muhabiri Barak Ravid’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iki lider ABD saatiyle bugün erken saatlerde telefon görüşmesi yaptı.

Hava savunma sistemlerinin teslimatları ele alındı

Trump ve Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve ülkenin savunması için hava savunma sistemleri teslimatlarını ele aldığı belirtildi.

Trump, Putin ile ilerleme kaydedilmediğini açıklamıştı

Trump, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Ukrayna barışı konusunda "hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" açıklamıştı.

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