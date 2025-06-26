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İran duyurdu: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı

İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasanın onaylandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İran duyurdu: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı
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İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasanın onaylandığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif’in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Yasa onaylandı

Tahannazif, İran Meclisinin onayladığı UAEA ile işbirliğini askıya almaya yönelik yasa tasarısının Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından onaylandığını aktardı.

UAEA görevlileri denetim için ülkeye giremeyecek

Söz konusu tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaşmış oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada Mecliste onaylanan yasanın içeriğine ilişkin, "İran’ın nükleer tesislerinin güvenliği ve ülkenin barışçıl nükleer faaliyetleri garanti altına alınmadığı sürece UAEA görevlilerinin denetim için ülkeye girme hakkı olmayacağını" belirtmişti.

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