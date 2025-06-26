  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenlenecek
Takip Et

Trump: İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenlenecek

İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, pilotların "onuru" için yarın Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: İran saldırısını düzenleyen pilotlar için Pentagon'da basın toplantısı düzenlenecek
Takip Et

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile askeri temsilcilerin Penatgon'da sabah saat 08.00'da düzenlenecek basın toplantısına katılacaklarını ifade etti.

Başkan Trump, "Bu toplantı, Amerikan pilotlarımızın onuru için mücadele etmeyi amaçlıyor." açıklamasını yaptı.

"Pilotlar 36 saat boyunca 'düşman' bölgesinde tehlikeli uçuşlar gerçekleştirdi"

Pilotların 36 saat boyunca "düşman" bölgesinde tehlikeli uçuş gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "efsanevi" işler başardığını ancak CNN ve New York Times tarafından yapılan sahte haberleri gördüklerinde çok üzüldüklerini belirtti.

Haberlerin amacının kendisini küçük düşürmek olduğunu savunan Trump, "Yarınki basın toplantısı hem ilgi çekici hem de tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte olacak. Keyfini çıkarın!" ifadelerini kullandı.

Tarihte bugün: 26 HaziranTarihte bugün: 26 HaziranYaşam

 

 

 

Dünya
Ateşkesin asıl nedeni...
Ateşkesin asıl nedeni...
Trump: İran yeniden silah üretimine başlarsa savaş yeniden başlar
Trump: İran yeniden silah üretimine başlarsa savaş yeniden başlar
Trump ile görüşen Zelenskiy: Detaylar yakında açıklanacak
Trump ile görüşen Zelenskiy: Detaylar yakında açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Papa Leo’dan kilise saldırısı açıklaması: Suriye'de kırılganlığı bir kez daha gösterdi
Papa Leo’dan kilise saldırısı açıklaması: Suriye'de kırılganlığı bir kez daha gösterdi
İran: Ülkenin nükleer tesisleri ciddi hasar gördü
İran: Ülkenin nükleer tesisleri ciddi hasar gördü