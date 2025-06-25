Türkiye'nin yüzde 15'lik zammı Ukrayna'yı zorlayacak

Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen ve boğazlarını kullanan gemilere yönelik uyguladığı geçiş ücretini artırması, aracı kurumun verdiği bilgiye göre, Ukrayna'nın ihracatında lojistik maliyetlerin artmasına neden olup Ukrayna tahılının rekabet gücünü azaltabilir.

Aracı kurum Ukraynalı Spike Brokers, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, geçiş ücretlerindeki artışın özellikle Mısır, İtalya ve İspanya gibi önemli pazarlara yapılan sevkiyatlarda navlun ücretlerini etkileyebileceğini belirtti.

Spike Brokers, ön tahminlere göre bu maliyetlerin nakliye ücretlerini ortalama 2-3 dolar artırabileceğini belirtti. Bunun da Rusya ve Romanya gibi bölgedeki diğer ihracatçılarla rekabeti zorlaştırdığını vurguladı.

Küresel çapta önemli bir tahıl üreticisi ve ihracatçısı olan Ukrayna, Haziran 2024'ten Temmuz 2025'e kadar olan dönemde 40.3 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmişti.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan Altın Frank değerini, 1 Temmuz 2025 itibariyle geçen yıla göre yüzde 15 oranında artırarak 5,83 ABD dolarına çıkaracaklarını açıklamıştı.

Geçen yıl 51 bin 58 gemi geçti

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, söz konusu ücretlere tabii 51 bin 58 uğraksız geminin geçtiğini belirten Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini söylemişti.