Bütçe açığı haziranda 330 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayında, merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 239,6 milyar TL, bütçe gelirleri 909,4 milyar TL ve bütçe açığı 330,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 239,6 milyar TL, bütçe gelirleri 909,4 milyar TL ve bütçe açığı 330,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 963,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Haziran ayında 275 milyar 280 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Haziran ayında 330 milyar 176 milyon TL açık vermiştir. 2024 yılı Haziran ayında 176 milyar 4 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Haziran ayında 54 milyar 501 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Haziran ayı itibarıyla 1 trilyon 239 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 275 milyar 675 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 963 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Haziran ayında 1 trilyon 239 milyar 603 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 866 milyar 498 milyon TL harcama yapılmıştır. Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 8,4 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 oranında artarak 963 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 7,5 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 909 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 764 milyar 929 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 117 milyar 756 milyon TL olmuştur.

2024 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 591 milyar 218 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 53,8 oranında artarak 909 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 7 iken 2025 yılında yüzde 7,1 olmuştur. 2025 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artarak 764 milyar 929 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,5 iken 2025 yılında yüzde 6,9 olmuştur."