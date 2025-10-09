Geri dönüşümcüler OSB’lere kabul edilmeyi talep ediyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin birçok ilinde organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde tesis kurabilen geri dönüşümcüler, Bursa’da aynı imkândan yararlanamıyor. TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Üyesi Gökhan Dursun, geri dönüşüm sektörünün “hurdacı” olarak görülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek OSB Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı. Geri dönüşüm tesislerinin OSB’ler içinde kurulmasının önündeki en büyük engelin mütevelli heyetlerinin çekimser tutumu olduğunu belirten Dursun, şunları söyledi: “Bugün OSB’lerde yatırım yapılabilecek alanlar var. Ancak geri dönüşümcüler ‘hurdacı’ olarak görülüyor. Bizim atığımız yok. Üretim prosesimiz pek çok tekstil firması veya boyahaneden daha temiz. Her tesisimizin arıtması var. Yönetmeliklerimiz, birçok sanayi tesisine göre daha ağır. Yangın güvenliğinden iş güvenliğine kadar tüm standartlarımız çok daha sıkı. Buna rağmen OSB’lerin içinde yer bulamıyoruz.”

“Atığı uzaklaştırmayın, bertarafı zorlaşıyor”

Gökhan Dursun, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi tartışmalarının öne çıktığı bir dönemde, atığın kilometrelerce uzağa taşınmasının emisyonu artırdığını vurguladı. Dursun, “Ne kadar yakın olursak o kadar hızlı bertaraf olur. Bugün firmalar atıklarını kilometrelerce uzaktaki tesislere lastik tekerlekli araçlarla, emisyon harcayarak götürmek zorunda kalıyor. Oysa OSB içinde yer alsak bu sorun ortadan kalkacak” dedi.

“Geri dönüşümün önemi yakında anlaşılacak”

Avrupa Birliği düzenlemeleri ve karbon emisyon ticareti sistemine dikkat çeken Gökhan Dursun, sektörün stratejik öneminin yakında daha net görüleceğini belirtti. Dursun, “AB yasaları devreye girdiğinde, ihracat sekteye uğradığında, firmalar karbon ticaretinde pahalıya karbon almak zorunda kaldığında geri dönüşümün değeri anlaşılacak. Bizden çıkan hammaddeye herkesin ihtiyacı var. Bugün bütün sektörler bize muhtaç ama buna rağmen bir sanayici olarak bile görülmüyoruz. Bu üzücü” diye konuştu.