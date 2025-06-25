TPAO'dan Libya'da sismik araştırma yapma kararı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu, İstanbul’da imzaladıkları mutabakatla Libya’da 10 bin km 2 boyutlu sismik araştırma yapacak.
Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, zapt, İstanbul'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mesud Süleyman tarafından imzalandı.
Bu kapsamda, TPAO, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürütecek. Çalışmalar kapsamında, 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yapılacak ve elde edilen veriler en fazla 9 ay içinde işlenecek.