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TPAO'dan Libya'da sismik araştırma yapma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu, İstanbul’da imzaladıkları mutabakatla Libya’da 10 bin km 2 boyutlu sismik araştırma yapacak.

Haber Merkezi
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TPAO'dan Libya'da sismik araştırma yapma kararı
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Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, zapt, İstanbul'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mesud Süleyman​​​​​​​ tarafından imzalandı.

Bu kapsamda, TPAO, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürütecek. Çalışmalar kapsamında, 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yapılacak ve elde edilen veriler en fazla 9 ay içinde işlenecek.

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