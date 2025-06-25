İYİ Parti'nin asgari ücret önerisi reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin verdiği asgari ücretin yaygın bir ücret olduğu düşünülerek güncellenmesi, konunun tüm boyutlarıyla araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin ve yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, şöyle konuştu:

"Amerika'da yüzde 1 asgari ücretlilerin toplam ücretliler içerisindeki payı, Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir kısmında yüzde 4 civarında, ortalaması yüzde 9 civarında ama bizde yüzde 42. Asgari ücretin bir tık üzerinde ücret alanların toplam içerisindeki payı da yüzde 50'yi buluyor. Birleşik Kamu-İş açlık sınırını açıkladı, haziran ayı açlık sınırı 27 bin 415 lira olarak açıklandı. Asgari ücret, açlık sınırının bugün itibarıyla -eğer güncelleme olmazsa bu fark daha da açılacak- itibarıyla 5 bin 310 lira altında.

İYİ Parti Grubu olarak yılbaşında asgari ücret için hükümetten talebimiz 28 bin liraydı. Kendimizle tutarlı olarak bu 28 bin lirayı alıyoruz, yüzde 21'den 29'da 8 puanlık bir artış var; bunu 28 bin liralık talebimizin üzerine koyduğumuzda bizim bugün için hükümetten beklentimiz asgari ücretin 29 bin 850 liraya çıkartılmasıdır. Emin olun, bu, sorunları falan çözecek değil ama en azından bir miktar yani asgari ücreti açlık sınırının altında bir noktaya getirebiliriz ama bu rakam bile aralık ayına geldiğinde açlık sınırının büyük ölçüde altında kalacak. Enflasyonun birçok belirleyicisi var. Bugün Türkiye'de yaşadığımız enflasyonun belirleyicisi yani bu düşük kesimlerin taleplerinin güçlü olmasından değil. Yahu, açlık sınırının altındaki bir insanın ne talebi olabilir zaten yani öldürecek miyiz insanları enflasyonu düşüreceğiz diye?

AK Parti uyguladığı bütün hatalı politikaların bedelini ya emekliye ödetiyor ya asgari ücretliye ödetiyor ya da memura ödetiyor. Yapılması gereken şey Asgari Ücret Tespit Komisyonu mutlak surette değiştirilmesidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretli yok. Asgari ücretlinin mutlak surette orada olması lazım. Ücret artışlarına baz teşkil edecek objektif bir kriter olmalı, o da nominal millî gelir büyümesidir yani enflasyonlu ve büyümeli millî gelirdeki artış neyse, asgari ücretin bir defa onun altında olmaması gerekir."

Özdağ: "İktidar yandaş müteahhitlere memura yapmış olduğu zammın 6 katını vermiş"

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise asgari ücretli, emekli ve memura yapılan zamların "yandaş" müteahhitlerin işlettiği otoyolların ücretlerine yapılan zamların altında kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şahsım iktidarı, sebep olduğu ve Türk halkına yaşattığı tüm krizlerin faturasını her zaman olduğu gibi çalışana ve emekliye ödetmeye yemin etmiş gibi davranıyor. Bu yılın başında işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine güya fahiş bir zam yaptıklarını açıklamışlardı. AK Parti iktidarının kurtarıcı Ekonomi Bakanı ve lideri bu oranlarla gurur duyan açıklamalarla milletimizle alay etmeyi de ihmal etmemişlerdi. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liradan 14 bin 468 TL gibi muazzam bir miktara yükseltmişlerdi!

Asgari ücretliye yüzde 30, emekliye yüzde 15, memura güya yüzde 11,54 zam yapan AK Parti iktidarı, mesela yandaş müteahhitlerin işlettiği hazine garantili Kuzey Marmara Otoyolu'na ne kadar zam yapmış olabilir? Söyleyeyim: Tam yüzde 65 oranında yani neredeyse memura yapmış olduğu zammın 6 katını vermiş. Bunun akılla, vicdanla ve devlet idaresiyle ne alakası var? Bu tam olarak 'Bizler yandaşlarımızla, akraba efradımızla bir güzel yedik, içtik, siz sofrayı kaldırın ve hesabı da ödeyin' demenin AK Parti'cesi olsa gerek. TÜİK neye ve kime göre bulduğu belli olmayan enflasyon rakamlarıyla zaten milletin cebindeki parayı, maaşını, sofrasındaki ekmeği çalan bir canavar gibi davranmaktadır. Bakınız, normal bir hukuk devletinde bu işlere imza atanlar ağır cezada yargılanır ve iktidar değiştiğinde de hukuk yeri geldiğinde bunların hesabını mutlaka soracaktır."

Sarı: "Sizi o koltuklardan ittirip halkın iktidarını hep birlikte koruyacağız"

İktidarın ilk dönemi ve günümüzün alım gücünü karşılaştıran CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da asgari ücretlinin alışveriş yaparken boynu bükük kaldığını belirterek asgari ücret politikasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türkiye'nin dört bir köşesinde milyonlarca asgari ücretli bu Meclis'ten gelecek güzel bir haberi bekliyor, vermiş olduğunuz sözü tutmanızı bekliyor. Açlık sınırı karşısında asgari ücret erimiş durumda. Alım gücü üzerinden, sizin üç harfli marketlerdeki dana kıyma üzerinden baktığımızda 52,5 kilogram kıyma alabiliyorken bugün 43,5 kilogram kıyma alabiliyor; 8,5 kilogram kıyma kayboldu. Çeyrek altın üzerinden baktığımızda 4,5 çeyrek altın alınabiliyorken şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda. Asgari ücrete acilen ara zam verilmesi ve güncellenmesi gerekmekte. Siz bunu görmüyor, duymuyor, nedense de sermayenin yanındaki tavrınızdan vazgeçmiyorsunuz. Biz vatandaşımızın, halkımızın, milletimizin yanındayız; sizin karşınızda da bu anlamda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bugün asgari ücretli kirasını öderken, evine market alışverişi yaparken, pazara çıkarken ne yazık ki boynu bükük çıkıyor, evin kapısını çaldığında 'Çocuğumla karşı karşıya kalacağım' diye korkuyla evinin kapısına geliyor. Ev kiraları olmuş 10 bin lira, 15 bin lira. Temel gıdalara bakacak olursak, bir kişinin aylık masrafı 7 bin 500 lira; marketiydi, pazarıydı, giderleriydi... Elektrik, su, doğal gaz, bu masraflardan haberiniz yok, anlıyorum, sizin koltuklarınız çok rahat, çok konforlu, yandaşlarınız size destek oluyor, siz refah, bolluk içindesiniz ama ülkenin büyük bir çoğunluğu açlık ve yoksullukla boğuşuyor; bunu görmek zorundasınız. Asgari ücretlimize, çalışanımıza, emeklimize destek olmak zorundasınız. Siz bunu yapana kadar biz mücadele edeceğiz. Sizi o koltuklardan ittirip halkın iktidarını hep birlikte koruyacağız."