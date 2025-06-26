Venedik'te yüzyılın düğünü başlıyor! Milyarder Jeff Bezos dünya evine girecek

Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, 3 gün sürecek düğünleri için ve görkemli VIP partilerine katılmak üzere Venedik'e geldi.

90 özel jetin ünlü isimleri taşıyacak

Bu hafta yaklaşık 90 özel jetin yerel havaalanlarına inmesi planlanıyor. Bu jetler, şov dünyasından, siyasetten ve finans dünyasından ünlü isimleri, Bezos'a tahmini 40-48 milyon euroya (46-56 milyon dolar) mal olacak olan ve "yüzyılın düğünü" olarak adlandırılan etkinliğe taşıyacak.

250 misafir olacağı tahmin ediliyor

Şehrin en lüks beş otelinin 200-250 kişilik kapasiteye sahip olduğu tahmin ediliyor. Bunların arasında George ve Amal Clooney'nin 2014 yılında evlendiği ünlülerin gözdesi Cipriani de yer alıyor.

30 su taksisi kiralandı

Katılımcılar elbette şehrin birçok adasına ulaşmak için halk otobüslerine binmeyecekler. Düğün organizatörleri, düğün yerine kullanılmak üzere en az 30 su taksisi ayarladı.

Jeff Bezos protestoların odağında

Venedik en son ünlü Hollywood oyuncusu George Clooney ve Amal Clooney’in düğünüyle gündeme gelmişti. O dönem protestolar yoktu. Bu kez Venedik’te Jeff Bezos’un düğünüyle ilgili etkili protestolar yapılıyor.

Bazı Venedikliler Jeff Bezos’un şehri düğün yeri olarak kullanmasına karşı. Bezos’a ‘daha fazla vergi ödemesi” mihvalinde protestolar dikkat çekiyor. Ama en önemlisi Gazze’de yaşanan tradejide işbirliği yapmasıyla eleştirilen Bezos’a karşı protestolar yapılıyor. Şu anda dünyada konuşulan ‘yeniden silahlandırma’ Jeff Bezos’un işbirliği yaptığı konusu tartışmaların odağına yerleşti.

No Space for Bezos adlı örgütten aktivist Alice Bazzoli, "Temelde tüm şehri özel bir balo salonu, özel bir etkinlik alanı gibi ele alacak, sanki vatandaşlar yokmuş gibi" dedi. Grup üyeleri Sky News'e, etkinliğin şehrin bazı bölgelerini kapatacağını ve yerel halkın dolaşmasını zorlaştıracağını, ayrıca kanallarda yat kullanımının çevresel endişelere yol açacağını söyledi.

Greenpeace ve Everyone Hates Elon aktivistleri San Marco Meydanı'nda Bezos'un güldüğü bir fotoğrafın yer aldığı ve altında "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız daha fazla vergi ödeyebilirsiniz" yazan büyük bir pankart açtılar.

Düğünün yapılacağı cumartesi günü protestoların geniş çapta yapılması bekleniyor.

Düğün yeri gizli tutuldu

Jeff Bezos ile evliliğini kutlamaya hazırlanırken, 26-28 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan ve günlerce sürecek olan etkinliğe ilişkin detaylar, büyük ölçüde yıkıcı protestoları önlemek amacıyla gizli tutuldu.

Düğünün parti planlayıcıları Venedik'e ve yerlilerine saygılı davrandıklarını söylerken, protestocular çiftin ve 200 misafirinin her yıl yaklaşık 30 milyon turistin akın ettiği bir şehirde hoş karşılanmadığı konusunda ısrarcı. Ancak Venedik belediye başkanının onayıyla, milyonlarca dolarlık düğün için hazırlıklar devam ediyor ve davetliler şekilde gelmeye başladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, asıl düğün töreninin cumartesi günü Scuola Grande della Misericordia'da yapılması planlanıyordu ancak şimdi şehir merkezinden uzakta bulunan Arsenale'de yapılacak.

Konuk listesinde kimler var?

Konuk listesinde Leonardo Dicaprio, Eva Longoria, Oprah Winfrey ve Mick Jagger gibi ünlülerin yanı sıra, nisan ayında uzaya giden kadınlardan oluşan ünlü ekibe katılan pop yıldızı Katy Perry de yer alıyor.

Amazon sahibinin süper yatında partiler yapılacak

İtalyan medyasına göre, çift ve diğer ünlü konuklar, yaklaşık 500 milyon dolar (371 milyon £) değerindeki Amazon sahibinin süper yatındaki partilere katılacak. Yat, düğün için Venedik limanına yanaşacak.