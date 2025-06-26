Avrupa’da tatil artık daha pahalı! Turistlere konaklama ve kruvaziyer vergisi geliyor

Turist yoğunluğunu kontrol altına almak isteyen Avrupa, gecelik konaklama ve gemi ziyaretçilerinden vergi toplamayı planlıyor.

Turistik noktalara vergi uygulaması geliyor

Avrupa'nın önemli bir tatil beldesinde, gemi yolcuları da dahil olmak üzere seyahat edenler yeni bir turist vergisiyle karşı karşıya kalacak.

Daily Mail'in haberine göre, Norveç, yerel yönetimlerin gecelik konaklamalar ve gemi ziyaretçileri için yüzde 3 oranında vergi uygulayabileceğini duyurdu.

2026 yazında uygulamaya konulması planlanan vergi, İskandinav ülkesindeki aşırı turizme yanıt olarak tasarlandı.

Ziyaretçi sayısı rekor kırıyor

Norveç'e 2024 yılında 38,6 milyon kişi gelerek rekor kırdı ve bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 4,2'lik bir artış yaşandı.

Güney Avrupa'daki sıcak hava dalgalarından uzakta, daha serin yaz tatilleri arayan turistlerin bu destinasyona olan ilgilerinin artması bekleniyor.

Yerel bölgeler kendileri karar verecek

Yaklaşan turist ücreti gönüllü bir vergi olduğundan, yerel bölgeler bu ücreti alıp almamaya kendileri karar verebilecek.

Yerel yönetimler, parayı yürüyüş parkurları ve otopark tesisleri gibi hizmetlere yatırım yapmak için kullanabilecekler.

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, Norveç yayın kuruluşu NRK'ya yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde yıl boyu turizm olmuyor ancak bazı yerlerde yılın özellikle zorlu dönemleri oluyor ve bölge sakinlerinin ödemek zorunda olduğu masraflar oldukça yüksek" dedi.

Kruvaziyer gemilerinin çevreye etkisi eleştirilerin odağında

Günübirlik ziyaret yapan yolcular başlangıçta vergi planlarına dahil edilmemişti, ancak kruvaziyer gemilerinin çevreye olan etkisine yönelik eleştiriler sonrasında dahil edildi. Norveç, 2024 yılında yaklaşık altı milyon yolcu gemisini ağırladı ve bu yolcuların birçoğu ülkenin fiyortlarını keşfetmek için seyahat etti.

Norveç'in en çok ziyaret edilen üç kruvaziyer limanı Alesund, Bergen ve Stavanger olurken, Alesund 2024 yılında 650 binden fazla yolcuyu ağırlayacak.

Norveç vergi uygulayan tek Avrupa ülkesi değil

Norveç, kruvaziyer yolcularına vergi uygulayan tek Avrupa ülkesi değil. Amsterdam'da gemi yolcularından 'günübirlik gezi vergisi' alınırken, Barselona'da gemi tatilcilerinden gecelik konaklamalar için ücret alınıyor.

Lizbon, Venedik ve Mallorca'da da kruvaziyer yolcuları için turist vergileri var. Vergiler genellikle liman yetkilileri tarafından toplanıyor veya bir kruvaziyerin fiyatına dahil edilebiliyor.