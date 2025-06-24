Fiyatlar cep yakıyor! İşte 4 kişilik bir ailenin villa tatili masrafı

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili de başladı. Ailesini yanına alan sahil bölgelerine akın ediyor. Otel tatilinin fiyatları cep yakınca kimi tatilciler villa ya da ev kiralama seçeneğini tercih ediyor.

Villa kiralama cep yakıyor

Otel yerine villa kiralamak isteyenler için farklı lokasyonlarda seçenekler bulunuyor. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, villa tatilinin 4 kişilik çekirdek aile için barınma fiyatı 250 bin lira seviyelerinden başlıyor.

Aileler ‘ortak villa kiralama’ seçeneğini tercih ediyor

Villa tatili yapmak isteyenler aylık kiralama yaparak haftalık ya da 15'er günlük programlar dahilinde tatillerini gerçekleştiriyor. Her hafta ya da 15 günde bir tatile ortak olan diğer aile villaya yerleşiyor.

İş kiralamakla bitmiyor, diğer masraflar ayrı tahsil ediliyor

Villada ücretsiz olarak haftalık temiz havlu ve çarşaf, son temizlik ücreti, elektrik ve su parası fiyata dahil ediliyor. Bunun dışında doğal gaz yoksa tüp giderlerini kiracı karşılıyor. Bunun dışında seyahat tutarı da tatile eklenmesi gerekiyor.

4 kişilik bir ailenin villa tatili masrafı ne kadar?

4 kişilik bir ailenin 1 Temmuz - 31 Temmuz aralığında bir aylık villa kiralamasının ücretleri belli oldu. Ortalama olarak günlük ücret 8 bin 300 lira seviyelerinde gerçekleşti.

En düşük Alanya 400 bin, Altınoluk 445 bin, Kalkan 250 bin, Antalya 285 bin, Belek 350 bin, Bodrum 260 bin, Çanakkale Küçükkuyu 560 bin, Çeşme 426 bin, Dalaman 170 bin, Dalyan Muğla 350 bin, Datça 340 bin, Didim 290 bin, Fethiye 260 bin, Göcek 500 bin, Gökova Akyaka 170 bin, Kalkan 214 bin, Kemer 450 bin, Kaş 300 bin, Marmaris 350 bin, Kuşadası 520 bin, Köyceğiz 317 bin lira olarak öne çıktı.