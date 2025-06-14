İsrail, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. İran basını 78 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını yazdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı

İran, İsrail'e misilleme saldırısı başlattı. İran, İsrail'e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. İran'ın İsrail'e dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 172'ye yükseldi.

İran'dan 3 ülkeye uyarı

İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansında yer alan habere göre üst düzey bir İranlı askeri yetkili, ülkesinin İsrail’e yönelik askeri operasyonlarını genişletme ihtimaline karşı Fransa, İngiltere ve ABD’yi uyardıklarını açıkladı.

Yetkili, İsrail’e destek veren ülkelerin de bu süreçte hedef alınabileceği uyarısında bulunarak, "İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını engellemeye katılan her ülke, İran tarafından hedef alınacaktır. Bu ülkeler, bölgedeki tüm askeri üsleriyle birlikte, Basra Körfezi ve Kızıldeniz’deki gemi ve deniz araçlarının hedef alınması tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.