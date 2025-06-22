Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı: İran'da radyasyon seviyesi yükseldi mi?

ABD’nin İran’daki Fordow dahil üç nükleer tesise yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede olası bir radyasyon sızıntısı ihtimalini gündeme taşıdı. Avrupa ve Körfez ülkelerindeki radyasyon izleme ağları, şu ana kadar bir artış tespit etmedi. NASA’nın yangın izleme sistemi ise Fordow çevresinde, saldırı duyurulmadan dakikalar önce yoğun ısı tespit etti.

Radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğinin teyit edildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’na bağlı REMon adlı radyasyon izleme ağına göre, 12-13 Haziran ve 21-22 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelindeki radyasyon seviyelerinde kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Görüntülere göre, Türkiye ve çevresindeki binlerce sensörden alınan maksimum saatlik doz oranları genellikle 100 nSv/h’nin (saat başına yüz nanosievert) altında kaldı.

"Herhangi bir sızıntıya dair iz tespit edilmemiştir”

Suudi Arabistan Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Komisyonu da X üzerinden yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde çevresel radyasyon seviyeleri normaldir, herhangi bir sızıntıya dair iz tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı. Saldırının ardından bölgedeki radyasyon seviyelerine ilişkin Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın da bir açıklama yapması öngörülüyor .

Öte yandan, NASA’nın yangın bilgi sistemi (FIRMS), Fordow nükleer tesisine yakın bir noktada ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıyı duyurmasından yaklaşık 30 dakika önce yüksek ısı yayıldığını tespit etti. FIRMS sistemi, genellikle bombardıman, sanayi faaliyetleri veya orman yangınları gibi yoğun ısı üreten olayları algılayabiliyor. NASA’ya göre Fordow çevresinde son bir ayda başka bir ısı kaynağı saptanmamıştı.

ABD’ye karşı uluslararası hukuk yollarına başvurulacak

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırıları, "İslami İran’ın düşmanları tarafından uluslararası hukuka, özellikle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) aykırı bir şiddet eylemi" olarak tanımladı. Kuruluş, yaptığı açıklamada, ABD’ye karşı uluslararası hukuk yollarına başvurulacağını ve İran’ın nükleer programının sürdürüleceğini vurguladı.